تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي.


كما يشهد يوم غدٍ، لقائين آخرين، أحدهما بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي، والآخر بين المصري والجونة.


ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط

2- أسوان برصيد 6 نقاط

3- وادي دجلة برصيد 4 نقاط

4- الأهلي برصيد 3 نقاط

5- الزمالك برصيد 3 نقاط

6- الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

7- الجونة برصيد نقطة واحدة

8- غزل المحلة برصيد نقطة واحدة

9- سموحة برصيد نقطة واحدة

10- المصري برصيد نقطة واحدة

11- الإسماعيلي برصيد نقطة واحدة

12- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة

13- البنك الأهلي برصيد نقطة واحدة

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