أسعار الاسماك في مصر اليوم الخميس 17-12-2020
حققت أسعار الأسماك في مصر استقرار سعريًا،
اليوم الجمعة، مع توافر المعروض منها بالاسواق.
وبحث اسعار الأسماك في سوق العبور ؟، فقد سجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها
للكيلو ، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، و انخفضت أسعار البلطى المزارع " 1 " لتتراوح
بين 16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها
، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-15 جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو
،واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 –
37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.
وترواح سعر البربون " 1 " ل34-40
جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان
" 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو،
والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها
، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها
للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وسجلت أسعار القشر بياض 70-100جنيها للكيلو ، و
سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس "
2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها،
وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها.
وتراوحت
أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 –
450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى
" 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165
جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط
والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.
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