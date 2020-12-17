الشهيد الــ239.. "الأطباء" تنعى رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بدكرنس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد عباس، رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بدكرنس، والذى توفى داخل مستشفى عزل جامعة المنصوره نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد عباس الطبيب رقم الــ(239)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





