كيكة الجزر اللذيذة.. وصفة سهلة التحضير

مقادير كيكة الجزر

مقادير تزيين كيكة الجزر

احضري نصف الكوب من الزبدة وكوب و3/4 الكوب من الجبن الكريمي و4 أكواب من سكر البودرة و ملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من الجوز المفروم و4 بيضات و2 كوب من السكر وربع كوب من الزيت و2 كوب من الدقيق و2 من البيكينج باودر والبيكنج صودا ورشة من الملح والقرفة وكوب من الجوز و3 أكواب من الجزر





طريقة تحضير كيكة الجزر

سخني الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئويّة.

احضري وعاء وضعي فيه البيض والفانيليا والسكّر والزيت أو في الخلاط الكهربائي للخفق المستمر

يُضاف الدقيق، ومسحوق الـ"بايكينج باودر"، فالـ"بايكينغ صودا" والملح والقرفة، واخلطي المكونات حتى تمام التجانس.

اضيفي الجزر المفروم والجوز المبشور وضعي الخليط في الوعاء لمدة أربعين دقيقة.