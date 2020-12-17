مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه إياد ويُعلق :" بحبك قوى يا إيدو"

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وجه الفنان مصطفى قمر رسالة مليئة بالحب لنجله "إياد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر مصطفى قمر صورة جمعته بنجله إياد، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وإنت طيب يا إياد يا أطيب قلب فى الدنيا يا ابني وسندي وأول فرحتي، وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوى يا إيدو".



ثم نشر صورة أخرى، وعلق عليها قائلاً :"الضحكة دى ربنا يديمها عليك يا حبيبى كل سنة وإنت طيب".



وفي سياق آخر، يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، ومن المُقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



