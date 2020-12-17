الأرصاد: اعتدال حالة الطقس حتى 21 ديسمبر المقبل (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد استقرارا في حالة الطقس مع استمرار وجود شبورة مائية كثيفة بعض الوقت من ساعات الفجر الأولى لحد الساعة السابعة صباحا.

وتوقع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار غير مؤثرة خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع هبوب رياح خفيفة سيكون لها مردود إيجابي على الملاحة البحرية في البحر المتوسط والأحمر.

وأشار إلى أن اعتدال الطقس متوقع أن يستمر حتى بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر المقبل، موضحا أن الأجواء ستكون مستقرة وسطوع للشمس ودرجات حرارة طبيعية.

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