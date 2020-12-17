حكام مباراة النجوم والداخلية بدوري القسم الثاني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة النجوم والداخلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني.

ويدخل الداخلية اللقاء برصيد نقطتين بالمركز الثالث عشر، بينما يملك النجوم برصيد نقطة وحيدة بالمركز قبل الأخير.

وينفرد "الفجر الرياضي" بطاقم تحكيم لقاء اليوم المكون من هشام الفلال، يعاونه محمد القراقصي ومحمد طه ميدو، وحكم رابع محمد القاضي.

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ترتيب المجموعة الثانية
1- النصر 5 نقاط
2- بتروجت 5 نقاط
3- القناة 5 نقاط
4- زد5 نقاط
5- الترسانة 5 نقاط
6- الزرقا 4 نقاط
7- سرس الليان 4 نقاط
8- المريخ 4 نقاط
9- كوكا كولا 4 نقاط
10- بورتو 3 نقاط
11- السكة 3 نقاط
12- منتخب السويس نقطتين
13- الداخلية نقطتين
14- طنطا نقطة
15- النجوم نقطة
16- جمهورية شبين نقطة

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