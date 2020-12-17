حكام مباراة النجوم والداخلية بدوري القسم الثاني

الفجر الرياضي







ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط

2- بتروجت 5 نقاط

3- القناة 5 نقاط

4- زد5 نقاط

5- الترسانة 5 نقاط

6- الزرقا 4 نقاط

7- سرس الليان 4 نقاط

8- المريخ 4 نقاط

9- كوكا كولا 4 نقاط

10- بورتو 3 نقاط

11- السكة 3 نقاط

12- منتخب السويس نقطتين

13- الداخلية نقطتين

14- طنطا نقطة

15- النجوم نقطة

16- جمهورية شبين نقطة 1- النصر 5 نقاط2- بتروجت 5 نقاط3- القناة 5 نقاط4- زد5 نقاط5- الترسانة 5 نقاط6- الزرقا 4 نقاط7- سرس الليان 4 نقاط8- المريخ 4 نقاط9- كوكا كولا 4 نقاط10- بورتو 3 نقاط11- السكة 3 نقاط12- منتخب السويس نقطتين13- الداخلية نقطتين14- طنطا نقطة15- النجوم نقطة16- جمهورية شبين نقطة

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة النجوم والداخلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني.ويدخل الداخلية اللقاء برصيد نقطتين بالمركز الثالث عشر، بينما يملك النجوم برصيد نقطة وحيدة بالمركز قبل الأخير.وينفرد "" بطاقم تحكيم لقاء اليوم المكون من هشام الفلال، يعاونه محمد القراقصي ومحمد طه ميدو، وحكم رابع محمد القاضي.