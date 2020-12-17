(اضغط هنا).. استعلم عن رابط منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
منحة العمالة غير المنتظمة 2020
منحة العمالة غير المنتظمة 2020
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منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة، حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول منحة العمالة غير المنتظمة نقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة، حيث تعد من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت لكل المواطنين المستفيدين من مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة والذي يصل عددهم إلى 9 أو 10 مليون مواطن حتى هذه اللحظة.

منحة العمالة غير المنتظمة 2020..خطوات وطريقة الاستعلام

نبهت وزارة القوى العاملة على المواطنين المستفيدين من منحة العمالة غير المنتمظة متابعة موقعها الإلكترونية أو صفحتها الرسمية الموثوقة باللون الأزرق عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لمعرفة موعد صرف المنحة، ولخطوات الاستعلام إليكم التالي:

- عبر موقع وزارة القوى العاملة اختر خدمة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2020.
- ابدأ في كتابة كل المعلومات مثل الاسم والرقم القومي.
- اضغط على استعلم.

ولمعرفة تفاصيل ومعلومات أكثر حول منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 (اضغط هنا)، حيث اعلنت الوزارة عن استمرار صرف دفعات منحة العمالة على مدار الشهور المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل.

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