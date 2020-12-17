أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-12-2020 بالبنوك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-12-2020 بعد تراجعات قوية حققها أمس.


 

وارتفع الجنيه مقابل الدولار في عدد كبير من البنوك بقيمة تتراوح  بين 1 قرشا إلى 4 قروش أمس الاربعاء ؛ ليسجل 15.64 جنيه للشراء  و 15.74 جنيه للبيع في بنوك  الأهلى والمصري وهي ايضا نفس  مستوى الأسعار التى انخفض إليه في  بنك المصرف المتحد.

 

وانخفض سعر صرف الدولار ايضا في بنك مصر ايران ليصل إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع،  كما هبط في بنك عودة  والبنك الأهلي الكويتي ليصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

 

الدولار عالميا 

تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية عقب بيانات اقتصادية، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

 

ويترقب المستثمرون بيان الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة والتوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم.

Advertisements

 

 

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، كما هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

 

فيما كشفت وكالة "بلومبرج" أن قادة الكونجرس يقتربون من تمرير حزمة تحفيز تقل عن 900 مليار دولار.

 

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار بنحو 0.3 بالمائة أمام اليورو ليصل إلى 1.2189 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 103.56 ين.

 

وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3499 دولار، في حين انخفض هامشيا أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.8850 فرنك.

 

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم الخميس سعر الدولار جنيه استرلينى اسعار الدولار

أخبار تهمك

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعة

وزيرة الهجرة تُحذر: مصر تتعرض لحرب طمس هوية

منذ أقل من ساعتين

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ 33 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 12 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ 33 دقيقة

هاني الناظر يكشف حقيقة مؤامرة لقاح كورونا على العالم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الجمعة 11 يناير 2019

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7/2/2019

الدولار يسجل أعلي سعر في عامين خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 31/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

الدولار يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

09:59 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان