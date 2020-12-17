أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-12-2020 بالبنوك

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-12-2020 بعد تراجعات قوية حققها أمس.





وارتفع الجنيه مقابل الدولار في عدد كبير من البنوك بقيمة تتراوح بين 1 قرشا إلى 4 قروش أمس الاربعاء ؛ ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلى والمصري وهي ايضا نفس مستوى الأسعار التى انخفض إليه في بنك المصرف المتحد.

وانخفض سعر صرف الدولار ايضا في بنك مصر ايران ليصل إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما هبط في بنك عودة والبنك الأهلي الكويتي ليصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

الدولار عالميا