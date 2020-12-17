شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية، " النادي الأهلي ليس في حاجة مطلقا للتعاقد مع أسامة جلال بعد عودة سعد سمير من الإصابة، فضلا عن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي".


وأضاف، " أسامة جلال لاعب جيد للغاية، ولكن ماتردد عن اهتمام النادي الاهلي بالتعاقد مع اللاعب أمور لا أساس لها من الصحة بشكل نهائي".


ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لملاقاة نادي غزل المحلة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها مساء الجمعة القادمة على أرضية ملعب الأهلي وي السلام.

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