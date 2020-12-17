وزارة التضامن الاجتماعي| رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020

حرصا من بوابة الفجر اللكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول معاش تكافل وكرامة نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020، حيث يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع تكافل وزارة التضامن الاجتماعي.





معاش تكافل وكرامة 2020

يمكن للمستفيدين الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (اضغط هنا) ، وذلك بإدخال الرقم القومي والضغط على استعلام. خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط سريع عبر المنصة الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المستفيدين من المعاش التعرف على أسماء المقبولين في صرف المعاش، حيث





شروط يجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

- يكون المتقدم غير حاصل على دخل من أي جهة حكومية أو قطاع خاص، يجب ألا يزيد عن 400 جنيه

- يكون عدد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عام واثبات حالة الابناء الدراسية.

- يجب أن يقدم كافة الأوراق الرسمية من عقد إيجار لشقة والغاز والكهرباء والأوراق التي تثبت عدد أفراد ودخل الأب وإذا كان هناك حالة خاصة يجب إحضار ورقة قومسيون طبي حكومي لتأكيد الحالةز

- شرط عمر كبار السن لا يقل عن 65 عام.



