وزارة التضامن الاجتماعي| رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
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حرصا من بوابة الفجر اللكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول معاش تكافل وكرامة نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020، حيث يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع تكافل وزارة التضامن الاجتماعي.
معاش تكافل وكرامة 2020
خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط سريع عبر المنصة الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المستفيدين من المعاش التعرف على أسماء المقبولين في صرف المعاش، حيث يمكن للمستفيدين الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (اضغط هنا)، وذلك بإدخال الرقم القومي والضغط على استعلام.
شروط يجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
- يكون المتقدم غير حاصل على دخل من أي جهة حكومية أو قطاع خاص، يجب ألا يزيد عن 400 جنيه
- يكون عدد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عام واثبات حالة الابناء الدراسية.
- يجب أن يقدم كافة الأوراق الرسمية من عقد إيجار لشقة والغاز والكهرباء والأوراق التي تثبت عدد أفراد ودخل الأب وإذا كان هناك حالة خاصة يجب إحضار ورقة قومسيون طبي حكومي لتأكيد الحالةز
- شرط عمر كبار السن لا يقل عن 65 عام.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت معاشا شهريا ضمن برنامج تكافل وكرامة لكبار السن والمسنين والذين لا يوجد لديهم وظيفة أو أي دخل ولا يوجد من يعيلهم، كما يتضمن معاش تكافل وكرمة راتب شهري للاسر الفقيرة التي لا يوجد لديها دخل ثابت، وفقا لعدة شروط يجبتوافرها أولا لسهولة صرف المعاش.