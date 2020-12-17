زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى بابلو زاباليتا، استيائه من المستوي الذي يقدمه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ميسي في حال عن نادي برشلونة فإن أقرب نادي مفضل له في الوقت الحالي هو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال زاباليتا في تصريحات لصحيفة الماركا، " ليونيل ميسي لايقدم أفضل ما لديه رفقة نادي برشلونة، ومن المحزن أن نراه بهذا الشكل خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح أنه لم يتخيل مطلقا، أن يغادر ليونيل ميسي نادي برشلونة، مشيرا إلى أنه لايقدم مستوى جيد، وأنه يشعر بأن الفريق بالكامل لايستمتعون بكرة القدم.

وواصل، "أفضل فريق إذا أراد ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة هو مانشستر سيتي الإنجليزي، هناك صديق مقرب له وهو سيرجو اجويرو، إضافة إلى عمله مسبقا رفقة بيب غوارديولا في النادي الكاتالوني".

واختتم، "مانشستر سيتي هو الخيار الأفضل إذا أراد ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة، فهو عمل مسبقا مع بيب غوارديولا وسيقدم مستويات كبيرة رفقة النادي إذا تمت الصفقة بشكل رسمي".

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