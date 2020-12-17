الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار على معظم الأنحاء وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة وعدم استقرار في الأحوال الجوية على أغلب المحافظات.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار على القاهرة والجيزة والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، وأمطار أقل حدة على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14
بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14
دمياط العظمى 18 والصغرى 15
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12
السويس العظمى 20 والصغرى 15
العريش العظمى 20 والصغرى 13
طابا العظمى 19 والصغرى 13
سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18
الغردقة العظمى 24 والصغرى 15
الفيوم العظمى 20 والصغرى 12
بني سويف العظمى 20 الصغرى 12
المنيا العظمى 21 والصغرى 11
أسيوط العظمى 22 والصغرى 11

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