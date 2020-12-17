وسام المدني: هكذا تعاملت مع إصابة محمود البزاوي أثناء تصوير "خان تيولا"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

كشف وسام المدني مخرج فيلم خان تيولا عن كواليس فيلمه، وقال في تصريحات صحفية أنه تفاجئ أثناء تصوير الفيلم بتعرض الفنان الكبير محمود البزاوي لإصابة شديدة بالعين، بعد ان عانى من ارتفاع ضغط الدم وأدى هذا إلي إحمرار عينه بشكل كبير، وكان يتطلب المشهد الذي سيقوم بتصويره أن تقترب الكاميرا من وجهه بشكل كبير.
وأضاف انه حاول أن تكون زاوية المشهد مختلفة بحيث ألا تظهر هذه الإصابة، بالإضافة إلي أنه اتفق مع الفنان محمود البزاوي قبل تصوير المشهد بما يقرب من ساعة أن يحاول تناول بعض العصائر التي تخفض ضغط الدم وأن المشهد سيتم تصويره بعناية دقيقة ولم تظهر هذه الإصابة تماما.
وأنهى المدني حديثه قائلا أن كافة فريق العمل هذا اليوم كان متعاونا للغاية وكان كل منهم يعلم حجم المسئولية التي تقع عليه، وانه بالرغم من تصوير 14 ساعة متواصلة هذا اليوم إلا أن الجميع حاول أن يوجد في موقع التصوير أجواء هادئة .
يشار إلي أن احداث "خان تيولا" تدور في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

وشارك في بطولة العمل كل من احمد كمال ومحمد عبدالواحد وعز الاسطول ومجموعة من الفنانين الشباب

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ 34 دقيقة

وزيرة الهجرة تُحذر: مصر تتعرض لحرب طمس هوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 19 ساعة

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 11 ساعة

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ 34 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر يكشف حقيقة مؤامرة لقاح كورونا على العالم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

08:11 ص

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

09:59 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان