عثمان 38.. مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة، حيث تم عرض قيامة عثمان الحلقة 38 أمس، حيث يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، بينما تعرض حلقة قيامة عثمان الجديدة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الأردن وسوريا.





القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 38

تعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان باللغة التركية على قناة ATV يوم الأربعاء عند الساعة 8 مساء، وتترجم الحلقة بعد عرضها للغة العربية ليتم عرضها على موقع قصة عشق.





تردد قناة ATV التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان 38

– القمر الصناعي : نايل سات

– التردد : 10796

– الاستقطاب : أفقي

– معامل الترميز : 27500





تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 الجديد على نايل سات

القمر التردد الترميز الاستقطاب

نايل سات 12034 27500 افقي

نايل سات 10922 27500 افقي





تردد قناة اليرموك لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب

نايل سات 11678 27500 أفقي