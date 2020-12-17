اليوم .. النجوم والداخلية في مباراة من العيار الثقيل بالقسم الثاني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يخوض فريق النجوم مواجهة صعبة على ملعبه أمام فريق الداخلية، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

يدخل فريق النجوم اللقاء وهو في الخامس عشر برصيد نقطة بعد أن تعادل في مباراة مع فريق منتخب السويس بدون أهداف و تلقى الهزيمة في مباراتين أمام المريخ بهدف دون رد ، وأمام Z بهدفين مقابل هدف، سجل لاعبيه هدف عن طريق محمد همام في مرمى فريقZ
وسكنت شباكة 3 اهداف.

بينما فريق الداخلية صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد أن تعادل في مباراتين بهدف مع فريق النصر وبورتو السويس
وتلقى الهزيمة أمام فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل لاعبيه 3 أهداف عن طريق على حسين هدفين واسلام صيام هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط
2- بتروجت 5 نقاط
3- القناة 5 نقاط
4- زد 5 نقاط
5- الترسانة 5 نقاط
6- الزرقا 4 نقاط
7- سرس الليان 4 نقاط
8- المريخ 4 نقاط
9- كوكا كولا 4 نقاط
10- بورتو 3 نقاط
11- السكة 3 نقاط
12- منتخب السويس نقطتين
13- الداخلية نقطتين
14- طنطا نقطة
15- النجوم نقطة
16- جمهورية شبين نقطة

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