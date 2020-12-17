أحمد عبد الله محمود يشارك في رمضان المقبل بـ"اللى ملوش كبير" و"النمر" مع محمد إمام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يخوض الفنان أحمد عبد الله محمود، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، وهما "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

ويُشارك أيضًا في مسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال أحمد عبد الله محمود، حكاية" ضى القمر" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، بطولة كندة علوش، محمد شاهين، محمد علاء، زينب غريب، ياسمين وافي، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.







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