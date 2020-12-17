الخارجية التركية: العقوبات الأمريكية على تركيا خاطئة سياسيا وقانونيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن العقوبات الأمريكية على تركيا خاطئة سياسيًا وقانونيًا.

 

وأضاف وزير الخارجية التركي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لن نتراجع عن امتلاك منظومة إس 400 الصاروخية الروسية".

 

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

 

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية إن: "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".

 

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.

 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير

 

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