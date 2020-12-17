باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يرحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، لملعب «الدفاع الجوي» لمواجهة بيراميدز صاحب الأرض، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المُتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري
قمة الزمالك وبيراميدز تقام مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية.

من جانبه استعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خدمات يوسف أوباما صانع ألعاب الأبيض بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك إمام عاشو العائد من الإيقاف.

وفي سياق متصل يتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة بيراميدز كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.
خط الدفاع:- حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح.
خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.
خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.
مهاجم صريح:- مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

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