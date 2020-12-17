ألمانيا تسجل 698 حالة وفاة و26923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 698 حالة وفاة و26923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية الألمانية، أعلنت عن ارتفاع حاد في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، بلغ 952 حالة خلال اليوم الماضي.

 

وسجلت الصحة الألمانية، 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب آخر أرقام بيانات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم.

 

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 23427 منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و379238 إصابة.

 

 وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في وقت سابق، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".

 

وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أعلن في خطاب متلفز، الاثنين الماضي، أن ألمانيا ستطبق بداية من الأربعاء أغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكدا خطورة الوضع الوبائي.

 

 

 

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