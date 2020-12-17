استشاري أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن الموجة الثانية من الكورونا

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن اللقاح الصيني سينوفارم ضد فيروس كورونا ثبتت فاعليته، ولم تظهر له أي مضاعفات ذات قيمة حتى الآن.





وأشار "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجب أن يكون أسلوب حياة، مشددا على عدم التواجد في اماكن مزدحمة، ومن تظهر عليه أي أعراض يجب أن يظل في منزله حماية لنفسه ولغيره.





وأضاف أنه يجب أن نتعامل مع كل نزلة برد على أنها إصابة بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس، منوها بأن حدة الأعراض في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل، ولكن حجم الانتشار أسرع.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.



