صراع مشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نادي توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 28، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل توتنهام في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.





وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- ليفربول 28 نقطة.





2- توتنهام 25 نقطة.





3- ساوثهامبتون 24 نقطة.





4- ليستر سيتي 24 نقطة.





5- إيفرتون 23 نقطة.





6- تشيلسي 22 نقطة.





7- وست هام 21 نقطة.





8- مانشستر سيتي 20 نقطة.





9- مانشستر يونايتد 20 نقطة.





10- ولفرهامبتون 20 نقطة.





11- أستون فيلا 18 نقطة.





12- كريستال بالاس 18 نقطة.





13- ليدز يونايتد 17 نقطة.





14- نيوكاسل يونايتد 17 نقطة.





15- أرسنال 14 نقطة.





16- برايتون ألبيون 11 نقطة.





17- فولهام 9 نقاط.





18- بيرنلي 9 نقاط.





19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط.



