تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز













يعتلي الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدف بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام.





ويتساوى مع صلاح وسون اللاعب كالفيرت لوين نجم إيفرتون بنفس العدد من الأهداف، ويأتي خلفه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 10 أهداف.





وتمكن هاري كين مهاجم توتنهام من تسجيل 9 أهداف، بالتساوى مع باتريك بامفورد لاعب ليدز ليونايتد، بنفس العدد من الأهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





محمد صلاح، ليفربول، 11 هدفًا.





كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.





سون هيونج مين، توتنهام، 11 هدفًا.





جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.





هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.





باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 9 أهداف.





برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.





كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.





ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.





داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.





أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.





ديجو جوتا، ليفربول، 5 أهداف.



