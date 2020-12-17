تصفية مسلحين اثنين استهدفا بقنبلة عناصر لأجهزة الأمن في الشيشان

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بتصفية مسلحين اثنين استهدفا بقنبلة عناصر لأجهزة الأمن في الشيشان.

وفي سياق آخر، أعلنت الشيشان، اليوم الجمعة، فرض حظر التجول ليلا في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصبح بذلك أول منطقة في روسيا تتخذ هذا الإجراء.

ورغم أن الشيشان لم تسجل إلا 12 إصابة مؤكدة بكورونا، قالت الجمهورية إنها فرضت حظر التجول على الأشخاص والمركبات بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأعلنت أنها ستغلق الحدود من الخامس من أبريل، وتعلق النقل بطريق البر والجو والسكك الحديدية مع بقية أنحاء روسيا.