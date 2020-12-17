موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي النادي الأهلي مع منافسه غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وستقام المباراة بين الأهلي وغزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وستذاع المباراة بين النادي الاهلي وفريق غزل المحلة عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك عبر قمر النايل سات.

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على حساب مصر المقاصة، بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من البطولة.

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