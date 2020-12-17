ضياء السيد يشيد بمستوى مهاجم سيراميكا وينتقد وزنه









يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا مهاجم واعد وظهر بشكل جيد وسيلفت الأنظار بصورة أكبر الفترة المقبلة.





وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن شادي حسين يحتاج لانقاص وزنه 2 كيلو فقط، ويجب عليه التركيز بشكل أكبر.



