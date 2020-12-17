صفقة مرتقبة بين إنتر ميلان وأتالانتا في يناير المقبل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمب عقد صفقة تبادلية بين إنتر ميلان وأتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إلى أن الأرجنتيني أليخاندرو جوميز (بابو) قائد أتالانتا يسعى إلى الرحيل عن صفوف الفريق بعد توتر علاقته بجيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.


وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن النصر السعودي حاول التعاقد مع جوميز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن النجم الأرجنتيني فضّل الاستمرار في صفوف النادي الإيطالي.


وألمحت الصحيفة الإيطالية أن جوميز لا يرغب في الابتعاد كثيرًا عن الدوري الإيطالي في الوقت الذي يتلقى فيه عروضًا ضخمة من أمريكا وقطر.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن يشهد يناير المقبل صراعًا قويًا على ضمه من قبل قطبي مدينة ميلان الإيطالية إنتر ميلان وميلان.


وشددت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان قد يكون الأقرب إلى ضمه لأنه سيعرض الدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة تبادلية.


ونوهت الصحيفة الإيطالية أن إريكسن لا يشارك مع أنطونيو كونتي بصفة أساسية بعد أن خرج من حسابات المدير الفني الإيطالي وأصبح رحيله أمرًا غير قابل للتغيير.


وكشفت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة التبادلية قد تتم حتى ولو على سبيل الإعارة على أمل أن تتحسن الظروف لكلا اللاعبين في الصيف المقبل.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المشكلة التي يمكن أن تواجه الصفقة هي راتب إريكسن الذي يصل إلى 7.5 مليون يورو وهو رقم يتجاوز أجور أتالانتا المعتادة.

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