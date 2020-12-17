موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي.


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويقام اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق السابع عشر من ديسمبر الجاري.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، عبر فضائية أون تايم سبورتس على البث الأرضي والفضائي.


موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد.


بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع عشر، ضمن جدول الترتيب دون نقاط بعد خسارته الأخيرة على يد الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

أخبار تهمك

هاني الناظر يكشف حقيقة مؤامرة لقاح كورونا على العالم

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ ساعة و 19 دقيقة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ يوم

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 10 ساعة

مفاوضات جديدة من جالطة سراي التركي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الهجرة تُحذر: مصر تتعرض لحرب طمس هوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

07:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان