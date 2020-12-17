الولايات المتحدة تسجل الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بكورونا في يوم واحد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بفيروس كورونا، في يوم واحد بأكثر من 3700 حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

هذا، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا إلى 17،392،618 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 314،577 حالة.

 

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.

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