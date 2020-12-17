مفاوضات جديدة من جالطة سراي التركي لضم نجم الزمالك

فتح نادي جالطة سراي التركي، خط المفاوضات من جديد مع نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت تقارير صحفية، عن تواصل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك مع أيمن يونس وأشرف قاسم من أجل الموافقة على رحيله عن النادي، والحصول على فرصة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.





وتخطط لجنة الكرة بنادي الزمالك في الوقت الحالي على قدم وساق، من أجل إيجاد بديل على نفس مستوى مصطفي محمد من أجل الموافقة على رحيله، وهناك عدد من الأسماء مرشحة لخلافة اللاعب على رأسها والتر بواليا مهاجم نادي الجونة، وحسام حسن لاعب نادي سموحة السكندري.





ويستعد نادي الزمالك في الوقت الحالي لملاقاة نظيره نادي بيراميدز في مباراة من العيار الثقيل، ومن المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي.