سولشاير يطلب رحيل نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

استقر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، على رحيل أحد أبرز نجوم الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.





رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد

تحدث تقرير صحفي بريطاني مساء اليوم الأربعاء، عن غضب المدرب النرويجي من تصريح مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا بأن الأخير قد يغادر أولد ترافورد في يناير.





من جانبه ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن غضب مدرب مانشستر يونايتد سببه توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا.





وودع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام لايبزيج في آخر جولات دوري المجموعات.





وتابعت الصحيفة موضحة أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرروا رحيل الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير.





وأتمت الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أن سولسكاير، غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف، وطالب إدارة ناديه بالموافقة على أي عرض يأتي لرحيل بول بوجبا.