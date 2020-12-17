القاهرة 20.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الخميس 17 ديسمبر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتشهد البلاد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى،  وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وإليكم بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة اليوم الخميس
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

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