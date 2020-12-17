عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن المملكة العربية السعودية ستبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد قليل.

ونقل مراسل القناة، أن حملة التطعيم سوف تبدأ بوزير الصحة.

وفي وقت سابق، وافقت السلطات السعودية، الخميس، على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك"، ليكون اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا المسجل في المملكة.





في سياق منفصل، طلبت وزارة الصحة السعودية، من المواطنين بالتوجه إلى أقرب مركز صحي فورًا؛ لتناول لقاح الالتهاب الرئوي.





وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الالتهاب الرئوي قد يمنعك من رؤية أحبابك.. بادر بأخذ لقاح الالتهاب الرئوي من أقرب مركز صحي لك".