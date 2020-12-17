عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن المملكة العربية السعودية ستبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد قليل.

ونقل مراسل القناة، أن حملة التطعيم سوف تبدأ بوزير الصحة.

وفي وقت سابق، وافقت السلطات السعودية، الخميس، على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك"، ليكون اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا المسجل في المملكة.

في سياق منفصل، طلبت وزارة الصحة السعودية، من المواطنين بالتوجه إلى أقرب مركز صحي فورًا؛ لتناول لقاح الالتهاب الرئوي.

وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الالتهاب الرئوي قد يمنعك من رؤية أحبابك.. بادر بأخذ لقاح الالتهاب الرئوي من أقرب مركز صحي لك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كوورنا تطعيم ضد كورونا بوابة الفجر الفجر السعودية

أخبار تهمك

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ أقل من ساعتين

مفاوضات جديدة من جالطة سراي التركي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ حوالي 11 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ يوم

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 10 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

سولشاير يطلب رحيل نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن عن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى السعودية

السعودية تحدد تطعيمات ضرورية للحجاج من خارج المملكة

الخارجية الروسية: مستعدون لتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أمريكا اللاتينية

بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا

بريطانيا: عملية تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة لكورونا ستنتهي بحلول الربيع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

07:19 ص

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان