بومبيو: مصممون على معرفة منتهكي العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده مصممة على معرفة منتهكي العقوبات على إيران، لافتا إلى أن طهران تنفق عائدات منتجاتها على أغراضها التخريبية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





كان "بومبيو"، قد أعلن فرض عقوبات على شركة "فيتنام لنقل الغاز" لمشاركتها في نقل منتجات بترولية من إيران.





في سياق منفصل، تبنت الأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن قلقها من استمرار إيران في توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.





ونددت المنظمة الأممية، باستمرار إيران في إعدام أشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا، مستنكرة تنفيذ طهران عمليات إعدام دون إخطار أسرة السجين أو محاميه مسبقا.



