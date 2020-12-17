بومبيو: مصممون على معرفة منتهكي العقوبات على إيران

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده مصممة على معرفة منتهكي العقوبات على إيران، لافتا إلى أن طهران تنفق عائدات منتجاتها على أغراضها التخريبية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

كان "بومبيو"، قد أعلن فرض عقوبات على شركة "فيتنام لنقل الغاز" لمشاركتها في نقل منتجات بترولية من إيران.

في سياق منفصل، تبنت الأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن قلقها من استمرار إيران في توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.

ونددت المنظمة الأممية، باستمرار إيران في إعدام أشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا، مستنكرة تنفيذ طهران عمليات إعدام دون إخطار أسرة السجين أو محاميه مسبقا.

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد طالبت الأمم المتحدة من إيران وقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومعالجة الظروف السيئة داخل السجون لتجنب مخاطر كورونا، وأن تكفل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة العام المقبل.

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