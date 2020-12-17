مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن يتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن الرئيس المنتخب يتلقى لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





في سياق منفصل، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بفيروس كورونا في يوم واحد بأكثر من 3700 حالة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.





هذا، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا إلى 17،392،618 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 314،577 حالة.



