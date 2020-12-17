الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

تبنت الأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن قلقها من استمرار إيران في توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.





ونددت المنظمة الأممية، باستمرار إيران في إعدام أشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا، مستنكرة تنفيذ طهران عمليات إعدام دون إخطار أسرة السجين أو محاميه مسبقا.



