الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تبنت الأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن قلقها من استمرار إيران في توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.

ونددت المنظمة الأممية، باستمرار إيران في إعدام أشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا، مستنكرة تنفيذ طهران عمليات إعدام دون إخطار أسرة السجين أو محاميه مسبقا.

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد طالبت الأمم المتحدة من إيران وقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومعالجة الظروف السيئة داخل السجون لتجنب مخاطر كورونا، وأن تكفل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة العام المقبل.

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