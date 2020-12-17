موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





افتتح التسجيل لمصلحة ريال سوسيداد اللاعب ويليان جوزيه في الدقيقة 28، ثم تعادل جوردي ألبا في الدقيقة 31، قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 20، يحتل بها المركز الخامس، بينما يظل ريال سوسيداد في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.





ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره فالنسيا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



