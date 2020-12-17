رجب بكار يكشف سر أداء سيراميكا الرائع في الدوري
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
أحمد عصام
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تحدث رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا، عن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة بالدوري العام بأول موسم في الدوري الممتاز.
وقال بكار، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تجمعنا في فترة قصيرة بسبب تأخر انتهاء الموسم الأخير".
وأردف: "لسه معملناش حاجة" ولم نقدم نصف امكانياتنا حتى الان.
وتابع: سنزداد انسجاما خلال التوقف المقبل، الفوز في اول مباراتين ليس مقياسا.
وأشار: رغم الفوز ولكن هناك بعض الاخطاء التي يعمل على علاجها هيثم شعبان.
وأكد: هيثم شعبان يعطي لنا الثقة والارياحية داخل الملعب.
وأتم كلماته: نحترم كل المنافسين بدون الالتفات لاسماؤهم، نتعامل مع الجميع بنفس استعدادنا وقوتنا وتركيزنا، المستويات كلها قريبة هذا الموسم.