رجب بكار يكشف سر أداء سيراميكا الرائع في الدوري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا، عن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة بالدوري العام بأول موسم في الدوري الممتاز.

وقال بكار، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تجمعنا في فترة قصيرة بسبب تأخر انتهاء الموسم الأخير".

وأردف: "لسه معملناش حاجة" ولم نقدم نصف امكانياتنا حتى الان.

وتابع: سنزداد انسجاما خلال التوقف المقبل، الفوز في اول مباراتين ليس مقياسا.

وأشار: رغم الفوز ولكن هناك بعض الاخطاء التي يعمل على علاجها هيثم شعبان.

وأكد: هيثم شعبان يعطي لنا الثقة والارياحية داخل الملعب.

وأتم كلماته: نحترم كل المنافسين بدون الالتفات لاسماؤهم، نتعامل مع الجميع بنفس استعدادنا وقوتنا وتركيزنا، المستويات كلها قريبة هذا الموسم.

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