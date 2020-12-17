رجب بكار يكشف سر أداء سيراميكا الرائع في الدوري













تحدث رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا، عن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة بالدوري العام بأول موسم في الدوري الممتاز.





وقال بكار، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تجمعنا في فترة قصيرة بسبب تأخر انتهاء الموسم الأخير".





وأردف: "لسه معملناش حاجة" ولم نقدم نصف امكانياتنا حتى الان.





وتابع: سنزداد انسجاما خلال التوقف المقبل، الفوز في اول مباراتين ليس مقياسا.





وأشار: رغم الفوز ولكن هناك بعض الاخطاء التي يعمل على علاجها هيثم شعبان.





وأكد: هيثم شعبان يعطي لنا الثقة والارياحية داخل الملعب.



