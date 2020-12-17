موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي ليفربول فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ليفربول الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 26، ثم تعادل توتنهام عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 33، قبل أن يطلق فيرمينيو رصاصة الرحمه بتسجيله الهدف الثاني في مرمى السبيرز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 28، يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات. 

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