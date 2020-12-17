"الفنون الشعبية" تكرم فنان التنورة "عبد الحكيم هلال" فى عيد ميلاده ال٦٠

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كرم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، راقص ومدرب فقرة التنورة بفرقة رضا الفنان "عبد الحكيم هلال " في عيد ميلاده ال ٦٠، وبلوغه السن القانونى للمعاش، أمس الأربعاء، بمقر قاعة بروفات الفرقة بمسرح البالون. 




حيث أهدى له المخرج عادل عبده درع البيت الفنى، كما أهدى الدكتور محمود صلاح الدين مدير الفرقة، درع فرقة رضا، وقدم أحمد عبد المنعم مدير عام مكتب رئيس البيت شهادة تقدير، كما قدم أحمد كامل المدير المالى للفرقة ميدالية الفنون الشعبية، وسط كوكبة من أسرته وقيادات البيت وأعضاء فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية وقدامي فنانى فرقة رضا.





وقد استقبل أعضاء الفرقة الفنان عبد الحكيم بالعزف على المزمار والطبل، وتعليق صورة له بالحجم الكبير سجل عليها الجميع كلمات التهانى والأمنيات الطيبة له، وتحدث الكثير منهم خلال الاحتفال عن ابداعاته الفنية ومجهوداته وإخلاصه في العمل على مدار حياته العملية .





من جانبه أعرب الفنان عبد الحكيم عن سعادته بهذا التكريم الكبير، وقدم الشكر والتقدير للدكتور عادل عبده ولمدير عام الفرقة، ولجميع زملائه وكل من شارك في إعداد الحفل الذى أدخل البهجة والسعادة عليهم جميعا .





يذكر أن الفنان عبد الحكيم هلال هو مؤسس فقرة التنورة ومدربها الأول بفرق الفنون الشعبية بالبيت، وشارك فى عدد كبير من الحفلات داخل وخارج مصر، وحصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير .

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