تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق روما، مع نظيره تورينو، اليوم الخميس 17 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في ختام الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي. 

ويحتل الثلاثي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وروميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، وزلاتان ابراهيموفيتش لاعب ميلان صدارة قائمة هدافي الكالتشيو برصيد 10 أهداف. 

وتأتي قائمة هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- كريستيانو رونالدو 10 أهداف. 

2- زلاتان ابراهيموفيتش 10 أهداف. 

3- روميلو لوكاكو  10 أهداف. 

4- أندريا بيلوتي 8 اهداف. 

5- تشيرو ايموبيلي 7 أهداف.

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