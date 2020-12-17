ضياء السيد يتغنى بمستوى سيراميكا كليوباترا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن فريق سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج تاريخية في الدوري المصري. 

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيراميكا كليوباترا حقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري المصري، كما أن الصفقات ظهرت بشكل واضح وإيجابي".

وأكمل : "سيراميكا كليوباترا يقدم آداءا جماعيًا رائعًا، وشرس هجوميا أمام المنافسين".

وتابع: "وجود صالح جمعة يفيد محمد إبراهيم وشادي حسين وشريف دابو لأن المدافعين سيركزون عليهم وسيكون هناك ضغط كبير".

وأتم: "أتمنى أن يجد صالح جمعة نفسه في وسط مجموعة اللاعبين المتألقين".

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