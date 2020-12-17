بسنت شوقي تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن خبر إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت بسنت: "أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".





وكانت بسنت قد تلقت من خطيبها الفنان محمد فراج، رسالة رومانسية في عيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً:" الحبيبة والصديقة، البنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتى الحياه، من غيرك الحياه مالهاش طعم و بيكى الحياه بتدب فيها الروح وتبقى حياة، كل سنة وانتى طيبة يا أحلى حياه".


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