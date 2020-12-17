ملعب الفجر | بالقاضية ممكن .. فيرمينو يمنح ليفربول الصدارة فى الوقت الضائع "فيديو"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
حسم ليفربول صدارة البريميرليح بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد.


سجل أهداف اللقاء محمد صلاح  في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل سون لتوتنهام في الدقيقة 33، وسجل  هدف الفوز البرازيلي فيرمينو للريدز في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 28 في صدارة الجدول، بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 25 في المركز الثاني.

ويرصد ملعب الفجر تحليل المباراة بالتفاصيل عبر الفيديو التالي :


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام موعد مباراة ليفربول ملعب الفجر ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مباراة ليفربول وتوتنهام مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ليفربول وتوتنهام اليوم ليفربول وتوتنهام ليفربول بث مباشر ليفربول و توتنهام بث مباشر ليفربول الفجر

أخبار تهمك

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة الا ربع

جالطة سراي يصر على ضم بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ حوالي 7 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 12 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تقنية الـVAR تحرم السيتي من فوز قاتل على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

"نحس سان باولو" يطارد ليفربول بالبطولات الأوروبية

ليفربول ضد ليستر سيتي | فوز "حزين" للريدز في الدوري الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح

"+90" سلاح ليفربول الناري في البريميرليج هذا الموسم

حارس ليفربول السابق يهاجم فيرمينو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

11:24 م

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

08:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان