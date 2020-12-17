إصابة شقيقة روبي بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 





وقالت شقيقة الفنانة روبي، "كوكي"، "الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله". 




وكانت "كوكي" كتبت من قبل عبر صفحتها على فيسبوك، "جد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض.





واختتمت: ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب".

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