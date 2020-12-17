موعد مباراة توتنهام المقبلة فى البريميرليج

تعرض نادي توتنهام هوتسبير لهزيمة أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الأحد.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



