إبراهيم عبدالله: غير صحيح وجود محاولات من الدولة لهدم الزمالك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لن تسقط أبدا، مشيرا إلى أنه لا يقف على أفراد على مر العصور.

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس"، " النادي الذي يستمر على القمة أكثر من 112 عام علي أُسس وثوابت، قادر على تخطي أي عقبة واستكمال مسيرة النجاح".

وأشار إلى أنه من حق جماهير الزمالك أن تقلق على النادي، خاصة عندما يصور لهم البعض بأن الدولة تحاول هدم نادي الزمالك وهو أمر عارِ تمامًا من الصحة.

وأوضح أن هذه الفترة لا تشبه فترة 2005، في تاريخ الزمالك إطلاقا، مشيرا إلى أن القرار الذي صدر مؤخرًا لم يصدر بحل مجلس الإدارة، بل هو قرار تجميد مجلس الإدارة.

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