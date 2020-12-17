تامر حسني يجري البروفات الخاصة لحفل دبي (صور )

















والحفل يقام في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ومن المقرر أن يُذاع الحفل "لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف.









ومن المقرر أن يشارك "حسني"، الحفل الفنان حسين الجسمي ليقدم كل منهما مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير

يواصل النجم تامر حسني، بروفاته و استعداداته المكثفة لحفله الغنائي المقام على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق و الذي يحييه مساء اليوم ١٧ ديسمبر.حيث نشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير، "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء اجراء بروفات الحفل ووضع اللمسات الأخيرة.