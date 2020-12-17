موعد مباراة آرسنال المقبلة فى الدوري الإنجليزي

تعادل نادي آرسنال أمام نظيره ساوثهامتون بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره إيفرتون يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.



