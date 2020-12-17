موعد مباراة آرسنال المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعادل نادي آرسنال أمام نظيره ساوثهامتون بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره إيفرتون يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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