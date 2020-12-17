قضية تجمع بين قصي خولي وفاليري أبو شقرا













عبرت فاليري أبو شقرا لبرنامج the insider بالعربي عن سعادتها بالوقوف أمام قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه " مشيرة الى أن التمثيل معه كان من أحد أهدافها .

















فاليري قالت للإعلامي ايلي نخله أن تجربتها الدرامية الثالثة كانت جميلة وأشارت الى أنها تعلمت الكثير من قصي مشيرة الى أن التوافق بينهما كان كبيراً .

















فاليري عبرت أيضاً عن فرحتها بأن العمل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر التي وصفت العمل معه بالإنجاز .





وكشفت أن فيليب كان وراء قص شعرها وتغيير لونه لكي يتناسب مع المحامية " زمن " التي تلعب دورها مشيرة الى أنها لن تكون محامية تقليدية.















