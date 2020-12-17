قضية تجمع بين قصي خولي وفاليري أبو شقرا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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عبرت فاليري أبو شقرا لبرنامج the insider بالعربي عن سعادتها بالوقوف أمام قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه " مشيرة الى أن التمثيل معه كان من أحد أهدافها . 




فاليري قالت للإعلامي ايلي نخله أن تجربتها الدرامية الثالثة كانت جميلة وأشارت الى أنها تعلمت الكثير من قصي مشيرة الى أن التوافق بينهما كان كبيراً . 




فاليري عبرت أيضاً عن فرحتها بأن العمل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر التي وصفت العمل معه بالإنجاز . 

وكشفت أن فيليب كان وراء قص شعرها وتغيير لونه لكي يتناسب مع المحامية " زمن " التي تلعب دورها مشيرة الى أنها لن تكون محامية تقليدية. 




فاليري قالت أن قصة العمل يلفها الغموض لكنها كشفت بأن علاقة رومانسية ستجمعها بقصي بعد أن تتولى قضيته .

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